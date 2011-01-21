Для Томенка є символічним, що про єдність говоритимуть на 4 площах

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО наголошує, що «спільними зусиллями» влади та опозиції зроблено все, щоб продемонструвати українцям та світу, що нинішня Українська держава надто далека до ідеалів єдиної соборної країни, про яку мріяли батьки-засновники УНР та ЗУНР, підписуючи відповідні документи 22 січня на Софійській площі та заявляючи, що від нині Україна єдина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, коментуючи значення Акта Соборності та підготовку до відзначення Дня Соборності.

М.ТОМЕНКО підкреслив, що має на увазі не формальну єдність українських земель в складі Української держави. «Йдеться про єдність стратегії розвитку, спільності традицій та цінностей, які пропагуються владою і опозицією», - сказав він.

Віце-спікер назвав символічним, що лише в Києві про єдність будуть говорити паралельно на чотирьох головних площах міста. «Складається враження, що, якщо б в центральній частині столиці було більше площ, то всі вони були б зайняті різними політичними силами, бо кожна має свою точку зору і своє розуміння єдності», - відзначив політик.

«Отож, можна говорити, що в 2011 році єдина соборна Україна залишається нездійсненною мрією», - підсумував М.ТОМЕНКО.