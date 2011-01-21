У Львові створили Групу «22 січня»
20:59, 21 січня 2011Політика
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"Нинішнє становище - колніальне"
Напередодні Дня Соборності у Львові створено нову політичну ініціативу – Групу «22 січня».
Як повідомив УНІАН один із учасників Групи «22 січня» Роман СЕНИШИН, така громадська структура необхідна, щоб об’єднати рухом знизу патріотичні партії та організації в ім’я - побудови Української самостійної соборної справедливої держави.
Нинішнє становище України у Групі «22 січня» оцінюють як “колоніальне”.
Наразі в Групу увійшли представники 8 політичних партій і 4 громадських організацій.
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