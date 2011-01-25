Янукович проведе переговори із прем’єром Туреччини

Сьогодні у Києві Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе переговори із прем’єр-міністром Туреччини Реджепом Тайіпом ЕРДОГАНОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч В.ЯНУКОИЧА і Р.ЕРДОГАНА розпочнеться о 10.00 в рамках офіційного візиту прем’єр-міністра Туреччини до України.

Об 11.00 заплановано проведення українсько-турецьких переговорів під головуванням Президента України та прем’єр-міністра Туреччини. Після їх завершення відбудеться церемонія підписання двосторонніх документів.

О 12.15 запланована зустріч Президента України та прем’єр-міністра Турецької Республіки з представниками засобів масової інформації.

О 14.30 В.ЯНУКОВИЧ і Р.ЕРДОГАН візьмуть участь у засіданні українсько-турецької ділової ради і бізнес-форумі, що пройдуть в “Українському домі”.