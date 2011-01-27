Міліція: у глави Березанської «Свободи» знайшли гвинтівку і детонатори

Столична міліція стверджує, що затримала голову Березанського міського осередку Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Володимира СИВАКА за незаконне поводження зі зброєю.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, слідчий відділ Дніпровського райуправління столичної міліції розслідує кримінальну справу за фактом резонансного злочину.

В липні минулого року до одного зі столичних кафе увірвалося близько 20 чоловік, які викрали двох громадян України - уродженців Вірменії. Лише через 2 дні заручників було звільнено.

В рамках розслідування цієї справи та на підставі санкції Дніпровського суду 26 січня в помешканні В.СИВАКА проводився обшук. У присутності понятих у нього було знайдено незареєстровану мисливську гвинтівку ТОЗ, 35 набоїв, 20 електродетонаторів, які той зберігав без будь-яких дозволів. Попереднє дослідження вилученого підтвердило, що рушниця є нарізною вогнепальною зброєю, а детонатори належать до категорії вибухонебезпечних пристроїв. У зв’язку з цим проти В.СИВАКА порушено кримінальну справу за ст. 263 Кримінального Кодексу України: «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». В.СИВАКА затримано, він перебуває в ІТТ. Найближчим часом суд визначить щодо нього міру запобіжного заходу.

При цьому у ВЗГ столичної міліції нагадали, що вчора прес-служба ВО «Свобода» розповсюдила повідомлення про обшук у помешканні В.СИВАКА, а також про його затримання й вивезення у невідомому напрямку.

У Київській обласній організації ВО "Свобода" розцінили затримання В.СИВАКА “як наслідок політичних репресій щодо опозиції в Україні”.