Луценко отримав 48 томів своєї справи

27 січня слідчий Генеральної прокуратури України надав екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ та його адвокатам для ознайомлення матеріали трьох кримінальних справ, об’єднаних в одне провадження.

Про це УНІАН повідомив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН, зауваживши, що він та його підзахисний, перебуваючи у приміщенні Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури, отримали для подальшого ознайомлення 48 томів об’єднаної кримінальної справи, підписавши при цьому відповідний протокол.

Таким чином, зазначив І.ФОМІН, починаючи з наступного понеділка, 31 січня, обвинувачений та адвокати розпочнуть знайомитись із справою. За словами І.ФОМІНА, скоріш за все, це відбуватиметься у приміщенні Лук’янівського слідчого ізолятора, де тримається під вартою Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, на запитання, як довго може тривати ознайомлення, адвокат відповів, що, «враховуючи кількість томів, це може зайняти близько 2-х місяців».

«Втім, враховуючи специфіку роботи нашої прокуратури, я не виключаю, що вона може придумати щось нове, зокрема, встановити всупереч нормам процесуального законодавства свій графік або припинити ознайомлення і передати матеріали до суду», - сказав він.

Водночас, І.ФОМІН зауважив, що після попереднього ознайомлення з томами справи Ю.ЛУЦЕНКА як свідка було викликано на допит щодо кримінальної справи, порушеної стосовно екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо придбання та розподілення автомобілів швидкої допомоги.

На уточнююче питання, яке відношення екс-міністр має до цієї справи, І.ФОМІН відповів, що не може цього пояснити.