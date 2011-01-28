Королевська провела пералелі між Тунісом і Україною

Україна має стимулювати розвиток підприємництва, а не душити податками малий і середній бізнес. Це дасть можливість зберегти і створити нові робочі місця, забезпечивши соціальну стабільність. Про це голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявила у Давосі (Швейцарія), де проходить щорічний Міжнародний економічний форум.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, одна з тем, які обговорюються у Давосі, – ризики, з якими зіткнулася глобальна економіка. Серед них - інфляційні процеси, стагнація економік, безробіття, що зростає, і як результат, соціальна нестабільність, з якою стикаються уряди багатьох країн.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що одне з найважливіших завдань уряду України в посткризовому нестабільному світі - стримувати зростання безробіття і забезпечити підвищення соціальних стандартів у країні. «В Україні уряд минулого року не зміг створити умов для створення нових робочих місць. Більше того – безробіття збільшилося. Тому вкрай важливо стимулювати розвиток підприємництва, а не душити податками малий і середній бізнес як одну з форм самозайнятості населення. Це дозволить зберегти і створити нові робочі місця, таким чином, забезпечивши соціальну стабільність», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За інформацією її прес-служби, виступаючи на відкритті Міжнародного економічного форуму у Давосі, Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що з того, що відбувся в Тунісі, керівники усіх країн мають зробити висновок про необхідність спільного з суспільством розвитку. Коментуючи його слова, Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що події в Північній Африці – яскравий приклад того, як соціальні проблеми, що накопичилися, посилені глобальними кризовими процесами, призводить до радикальних виступів населення проти політики уряду.

«Підприємницький майдан минулого року яскраво продемонстрував владі України, що найактивніша частина населення не підтримує репресивну політику, спрямовану на згортання економічних свобод і заборону розвитку малого бізнесу. Тому в 2011 році Верховній Раді необхідно прийняти збалансовані закони про статус малого і середнього бізнесу, про єдиний податок, а також внести необхідні правки до Податкового кодексу», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона відзначила, що виробничий сектор в усьому світі продовжує оптимізувати кількість робочої сили і не поспішає наймати нових співробітників. «Водночас розвиток підприємництва дозволяє створювати тисячі робочих місць на підприємствах малого і середнього бізнесу, не звертаючись по допомогу до держави. Урядовцям необхідно навчитися не заважати підприємцям, а стимулювати їх діяльність, прибираючи штучні бар`єри і стримуючи корупцію. Саме така економічна політика дозволить стабілізувати ситуацію в Україні в 2011 році», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.