Огризко думає, що в Януковича таки спрацюють гальма

В 2010 році було зроблено кілька кроків, які позбавили Україну зовнішньополітичного маневру. Про це сказав колишній міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО в інтерв’ю газеті “Україна молода” №14 (4023) від 28-29 січня 2011 року, відповідаючи на запитання щодо оцінки зовнішньої політики України за майже рік перебування на посаді президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Він вважає, що “наша держава фактично самоізолювалася від міжнародного товариства”, а із “суб’єкта міжнародних відносин вона перетворюється на об’єкт”. “На превеликий жаль, було зроблено кілька кроків, які позбавили нас зовнішньополітичного маневру. Маю на увазі закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, яким Україну було проголошено позаблоковою державою. Після цього ми позбулися фактично будь–яких реальних гарантій безпеки”, - додав він. За його словами, “Україна не є державою, яка може захистити себе самостійно”, а відмовившись від колективних форм гарантування безпеки, “ми лишилися сам на сам зі своїми викликами”.

В.ОГРИЗКО підкреслив, що Україна зробила “надзвичайно багато непродуманих кроків у російському напрямку”. За його словами, зокрема, підписання Харківських угод свідчить про “недалекоглядність української влади”. “Сьогодні очевидно, що російська сторона ні теоретично, ні практично не збирається йти на будь–які поступки українській владі”, - додав він. За його словами, свідченням цього є, зокрема, останні події навколо українських організацій у Росії, не має ніяких поступок Україні щодо низької ціни на газ. В.ОГРИЗКО підкреслив, що добровільною відмовою від збагаченого урану, “ми своїми власними руками викреслили себе зі списку країн, які можуть працювати на вістрі сучасної науки”. “Повели себе як тубільці, які за кілька блискучих цяцьок позбавилися справжнього золота. Адже йдеться про дуже серйозний перспективний напрям, який міг би принести Україні значно більше, ніж ті кілька десятків мільйонів доларів. У світі стимулюють науку, у нас від неї відмовляються”, - наголосив він.

Відповідаючи на запитання: “Невже влада не помічає, що Росія хоче грати в поступки лише в одному напрямку: щоб поступалася Україна?” колишній міністр закордонних справ зазначив, що теперішня українська влада “сповідує лише культ матеріальних цінностей”. За його словами, для неї важливе лише те, що “має матеріальний вимір”. В той же час він назвав добрим те, що влада розуміє, де лежить межа економічного відступу. “Тут вона може стояти на своїй позиції. Той факт, що сьогодні серйозно пригальмувалися деякі процеси в економічних відносинах з Росією, - маю на увазі певний спротив нахабній політиці «и это моё, а это снова моё, а это опять моё», - свідчить про те, що вони нарешті схаменулися”, - підкреслив він. При цьому додав: “Гадаю, спрацюють певні гальма, які не дозволять поступатися далі”.

Говорячи про внутрішню політику за рік президентства В.ЯНУКОВИЧА, В.ОГРИЗКО зазначив, що “у багатьох напрямах пішов серйозний відступ”, зокрема, щодо питань, які стосуються демократії, свободи слова, права на мирні демонстрації. Він зазначив, що “це не лише думка опозиції - це очевидно і для міжнародної спільноти, яка відверто і голосно говорить про події, що відбуваються в Україні”. “Із останніх прикладів я відзначив би сигнал, який Євросоюз надіслав Україні, надавши політичний притулок екс–міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ”, - сказав він.

На запитання: “Ви вважаєте, що рішення про надання політичного притулку (йдеться про колишнього міністра економіки України Б.ДАНИЛИШИНА- УНІАН) приймалося на рівні вищих осіб ЄС?” В.ОГРИЗКО відповів: “Мені здається, що такі рішення країна Євросоюзу й НАТО без консультацій зі своїми партнерами не приймає. Тому це дуже чіткий та недвозначний сигнал”. “Якщо його не зрозуміли чи не захочуть зрозуміти, нас можуть очікувати проблеми. Не хочу бути поганим пророком, але перша реакція може бути, так би мовити, фінансово-економічною”. При цьому він додав, що це “за теперішньої ситуації в Україні буде найдошкульнішим ударом”. “Хочу вірити, що сигнал все–таки зрозуміють правильно”, - підкреслив В.ОГРИЗКО.