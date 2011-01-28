Генпрокуратура арештувала майно Луценка

Генеральна прокуратура за результатами досудового слідства у кримінальній справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та трьох співробітників цього міністерства наклала арешт на їхнє майно.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації ГПУ.

Зокрема, як зазначили в прес-службі, Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури закінчено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням Ю.ЛУЦЕНКА та трьох співробітників МВС.

26 січня Ю.ЛУЦЕНКУ було пред’явлено остаточне обвинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 3 ст. 364 КК України (зловживання владою і службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам громадян вчинене працівником правоохоронного органу).

“Встановлені досудовим слідством збитки державі становлять понад 970 тис. грн. З метою їх відшкодування на майно обвинувачених накладено арешт”, - йдеться у повідомленні.

Обвинуваченим оголошено про закінчення досудового слідства та надано для ознайомлення матеріали кримінальної справи, підкреслили в Генпрокуратурі.