Доній вважає, що Тимошенко посадять наступною

Народний депутат від НУ-НС Олесь ДОНІЙ не виключає, що коли опозиція не протидіятиме поміщенню за грати Юрія ЛУЦЕНКА на кілька років, то наступною, кого заарештують, буде лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу.

"Є небезпека, якщо зараз не буде сильного протестного руху, то зрозуміло, що наступною буде ТИМОШЕНКО. І її посадять, тому зараз готується громадська думка", - сказав він.

О.ДОНІЙ пояснив, що влада вирішила почати з Ю.ЛУЦЕНКА, тому що він є одним з харизматичних лідерів, однак за ним не підніметься великий рух опору через невелику кількість партійної структури. "Розраховували з одного боку взяти яскравого персонажа, з іншого боку такого, за яким апріорі не підніметься одразу весь опозиційний табір", - сказав він.

О.ДОНІЙ наголосив, що саме тому Ю.ЛУЦЕНКО став першим, кого кинули за грати, а не Ю.ТИМОШЕНКО.

О.ДОНІЙ також не виключив, що після Ю.ТИМОШЕНКО посадять і інших опозиційних лідерів, які не погодяться стати так званою "кишеньковою" опозицією.