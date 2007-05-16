Наша Україна погодиться на вимогу соціалістів, але за однієї умови...

51 відсоток - такий поріг виборчої явки пропонують запровадити соціалісти. Про цю вимогу, озвучену на переговорах коаліції й опозиції, в ефірі "5 каналу" розповів депутат-нашоукраїнець V скликання Микола Оніщук.

Пан Оніщук каже - опозиція може пристати на це, але лише за однієї умови - слід відновити і кримінальну відповідальність за заклики до бойкотування перегонів.

"Вони пропонують - навіть вимагають - введення порогу явки громадян на вибори, за яких вони вважаються такими, що відбулися, а це більше, ніж 51%. - Сказав Оніщук. - Але хотів би нагадати при цьому, що свого часу, коли в історії України такий випадок вже мав місце - порог явки виборців існував - тоді була передбачена кримінальна відповідальність за заклики щодо бойкоту виборів. Якщо наші партнери погоджуються з тим, що така кримінальна відповідальність може бути внесена, то тоді в практичну площину може бути переміщено дискусію".