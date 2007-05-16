Донецький суддя, який призупинив укази Ющенка, потрапив в ДТП

Сьогодні вранці в Донецьку в результаті дорожньо-транспортної пригоди одержав травми суддя Кіровського районного суду міста Іван ПОДОЛЯНЧУК. Як відомо, Кіровський районний суд ухвалив рішення про припинення дії указів Президента України про звільнення суддів Конституційного Суду Сюзанни СТАНІК і Валерія ПШЕНИЧНОГО.

Як повідомив голова Кіровського райсуду Анатолій ЛЕВАДА, сьогодні вранці, коли суддя І.ПОДОЛЯНЧУК їхав на роботу, його автомобіль "Ниву" підрізала машина без номерів. В результаті ДТП суддя дістав травми.

За словами А.ЛЕВАДИ, зараз І.ПОДОЛЯНЧУК проходить медичне обстеження в 24-й міській лікарні з приводу одержаних травм.

"Він скаржиться, що болить голова і груди, тому що при ДТП був удар", - сказав А.ЛЕВАДА.

А.ЛЕВАДА також повідомив, що він одразу ж зателефонував до міліції, і на місце ДТП виїхала слідча група.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН підтвердив агентству наявність судової ухвали, якою була припинена дія указів Президента про звільнення суддів Конституційного Суду С.СТАНІК і В.ПШЕНИЧНОГО, наголосивши при цьому на незаконності рішення.

За словами І.ПУКШИНА, дану ухвалу прийняв суддя Кіровського районного суду Донецька, куди подав позов народний депутат України з фракції Партії регіонів Олександр ЗАЦ, який попросив визнати дії Президента України протиправними.