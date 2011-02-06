Стецьків: Юлія Володимирівна сама вибудувати альтернативу не в силі

Заступник лідера фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що опозиція має створити міжфракційне об`єднання для реального протистояння нинішній владі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив в інтерв`ю 5-му каналу.

За його словами, ядром такого об`єднання могла б стати фракція "БЮТ-Батьківщина" та частина фракції НУ-НС.

При цьому, додав Т.СТЕЦЬКІВ, міжфракційне опозиційне об`єднання має виробляти єдину чітку позицію та альтернативу на кожну псевдореформу влади. "Якщо на кожен їхній крок опозиція буде відповідати не блокуванням, яке є неефективним і не демаршами - виходами з парламенту, які також є неефективними, а буде відповідати своєю альтернативою, то тоді опозиція впродовж наступних 1,5 року має шанс виграти позиційну боротьбу у влади", - сказав він. Т.СТЕЦЬКІВ зауважив, що наразі бліц-кригу вже немає, оскільки найближчим часом вибори до ВР не відбудуться і тому вся політична боротьба переводиться в опозиційну позицію.

На його переконання, таке міжфракційне опозиційне об`єднання може нараховувати 120 депутатів та приблизно 40-50 депутатів, які ситуативно будуть до цього приєднуватися. "Я точно бачу в лавах такого об`єднання Анатолія ГРИЦЕНКА, Анатолія МАТВІЄНКА, В`ячеслава КИРИЛЕНКА, Миколу КАТЕРИНЧУКА, думаю, Арсенія ЯЦЕНЮКА і більшість фракції БЮТ, оскільки мені відома позиція лідера БЮТ. Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО - УНІАН) прекрасно розуміє, що самотужки вибудувати альтернативу чи вибудувати опозицію в особі "Батьківщини" вона не в силі", - сказав він. Крім того, додав Т.СТЕЦЬКІВ, існування такого об`єднання в парламенті буде сигналом для суспільства, якій зрозуміє, що потрібно також об`єднуватися.