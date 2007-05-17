Князевич: коаліція веде переговори, щоб відвернути увагу від ”плану Б”
Наша Україна не визнає Пшеничного керівником КС
Партія “Наша Україна” не має наміру визнавати Валерія ПШЕНИЧНОГО виконуючим обов’язки голови Конституційного суду.
Як повідомили УНІАН в прес-службі “Нашої України”, про це сьогодні заявив член Президії “Нашої України” Руслан КНЯЗЕВИЧ.
“Ми не можемо визнавати ПШЕНИЧНОГО як виконувача обов’язки голови КС, оскільки є президентський указ. Поки КС не доведе зворотнього, визнавати повноваження ПШЕНИЧНОГО, СТАНІК і ІВАЩЕНКА не випадає можливим і ми цього ніколи не зробимо”, - наголосив він. За словами Р.КНЯЗЕВИЧА, відставка Івана ДОМБРОВСЬКОГО і призначення виконувачем обов’язків голови КС Валерія ПШЕНИЧНОГО говорить про те, що план доведення до логічного кінця задумки у вигляді відповідного рішення КС не знятий з порядку денного коаліції, як би голосно вони не про це не заявляли. “Насправді, як я розумію, дуже багато було вкладено в цей проект для того, щоб він виявився непродуктивним, і очевидно, що коаліція будь-якими засобами вимагатиме від суду вигідного їй рішення”, - наголосив він.
Р.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що призначення В.ПШЕНИЧНОГО, який приступив до виконання обов’язків голови КС всупереч судовому рішенню, і те, що відбувається довкола рішення Кіровського суду Донецька, і зрештою судді, який за дуже цікавих обставин потрапив у ДТП, ще раз підтверджує те, що будуть задіяні усі можливі засоби для того, щоб усі судді, які з самого початку мали завдання винести певне рішення, все-таки винесли його. “Незабаром ми можемо отримати досить несподівані рішення КС”, - переконаний він.
Крім того, Р.КНЯЗЕВИЧ висловив думку, що заява І.ДОМБРОВСЬКОГО про відставку за власним бажанням ще раз підтверджує, що шалений тиск, який чинився на КС триває й далі й, очевидно, буде посилюватися, бо Партія регіонів і її сателіти прекрасно розуміють, що переговори, які вони затіяли з метою відволікти увагу від майбутнього рішення КС, незабаром закінчаться.
“Президент пішов на поступки і останньою датою переговорів визначено завтрашній день. Саме тому можливо сьогодні хтось дуже сильно наполягав, щоб за головуванням І.ДОМБРОВСЬКОГО КС до кінця завтрашнього дня прийняв відповідне рішення. І очевидно, що саме його відмова змушувала їх відверто порушувати Конституцію і закони, брутально і ганебно руйнуючи при цьому всю конституційну юстицію в Україні”, - вважає він.