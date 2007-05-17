Князевич: коаліція веде переговори, щоб відвернути увагу від ”плану Б”

Партія “Наша Україна” не має наміру визнавати Валерія ПШЕНИЧНОГО виконуючим обов’язки голови Конституційного суду.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Нашої України”, про це сьогодні заявив член Президії “Нашої України” Руслан КНЯЗЕВИЧ.

“Ми не можемо визнавати ПШЕНИЧНОГО як виконувача обов’язки голови КС, оскільки є президентський указ. Поки КС не доведе зворотнього, визнавати повноваження ПШЕНИЧНОГО, СТАНІК і ІВАЩЕНКА не випадає можливим і ми цього ніколи не зробимо”, - наголосив він. За словами Р.КНЯЗЕВИЧА, відставка Івана ДОМБРОВСЬКОГО і призначення виконувачем обов’язків голови КС Валерія ПШЕНИЧНОГО говорить про те, що план доведення до логічного кінця задумки у вигляді відповідного рішення КС не знятий з порядку денного коаліції, як би голосно вони не про це не заявляли. “Насправді, як я розумію, дуже багато було вкладено в цей проект для того, щоб він виявився непродуктивним, і очевидно, що коаліція будь-якими засобами вимагатиме від суду вигідного їй рішення”, - наголосив він.

Р.КНЯЗЕВИЧ підкреслив, що призначення В.ПШЕНИЧНОГО, який приступив до виконання обов’язків голови КС всупереч судовому рішенню, і те, що відбувається довкола рішення Кіровського суду Донецька, і зрештою судді, який за дуже цікавих обставин потрапив у ДТП, ще раз підтверджує те, що будуть задіяні усі можливі засоби для того, щоб усі судді, які з самого початку мали завдання винести певне рішення, все-таки винесли його. “Незабаром ми можемо отримати досить несподівані рішення КС”, - переконаний він.

Крім того, Р.КНЯЗЕВИЧ висловив думку, що заява І.ДОМБРОВСЬКОГО про відставку за власним бажанням ще раз підтверджує, що шалений тиск, який чинився на КС триває й далі й, очевидно, буде посилюватися, бо Партія регіонів і її сателіти прекрасно розуміють, що переговори, які вони затіяли з метою відволікти увагу від майбутнього рішення КС, незабаром закінчаться.

“Президент пішов на поступки і останньою датою переговорів визначено завтрашній день. Саме тому можливо сьогодні хтось дуже сильно наполягав, щоб за головуванням І.ДОМБРОВСЬКОГО КС до кінця завтрашнього дня прийняв відповідне рішення. І очевидно, що саме його відмова змушувала їх відверто порушувати Конституцію і закони, брутально і ганебно руйнуючи при цьому всю конституційну юстицію в Україні”, - вважає він.