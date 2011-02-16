Клінтон закликала владу України почути власний народ

Державний секретар США Хіларі КЛІНТОН закликала Україну шукати взаєморозуміння із представниками громадянського суспільства та зміцнювати демократичні інститути, а також покращувати інвестиційний клімат і умови ведення бізнесу.

Як повідомляє Радіо ”Свобода”, про це Г.КЛІНТОН заявила на зустрічі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ. Зустріч відбулась 15 лютого у Державному департаменті США в рамках третього засідання Комісії зі стратегічного партнерства США-Україна. Сторони підтвердили важливість підтримки відносин між Україною та Сполученими Штатами на рівні стратегічного партнерства.

Держсекретар США зазначила, що обговорила з главою МЗС України низку питань стосовно двостороннього співробітництва.

«З часу, коли ми почали ці зустрічі у грудні 2009-го року, Комісія зі стратегічного партнерства між нашими країнами працювала над розробкою та втіленням конкретних дій, спрямованих на покращення життя людей обох країн.

Представництво України на такому високому урядовому рівні сьогодні є чітким сигналом для нас про намір України досягти прогресу у нашій роботі. Моя розмова сьогодні з міністром ГРИЩЕНКОМ торкалася викликів, які перед нами стоять. Ми обговорили багато питань, включаючи подальшу співпрацю у питанні нерозповсюдження ядерної зброї, як також нашу підтримку намірів України посилювати демократію і верховенство права, співпрацю у таких глобальних справах, як безпека харчів та боротьба з ВІЛ/СНІДом», - сказала Х.КЛІНТОН.

Крім того, за словами Держсекретаря США, вони обговорили кроки з допомоги Україні у розробці власних енергоносіїв і залучення приватних закордонних інвестицій, зокрема зі Сполучених Штатів.

У свою чергу К.ГРИЩЕНКО сказав, що Україна покладається на підтримку Сполучених Штатів у досягненні амбітних планів на шляху до євроінтеграції:

«Українська делегація передасть послання та думки американської сторони у Київ. Ми також сподіваємося, що наші тези, які ми сьогодні озвучили та обговорили, будуть почуті у Вашингтоні», - сказав міністр.