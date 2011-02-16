Фракція Блоку Кличка у Київраді змінила назву
На завтрашній сесії оголосять
Фракція Блоку Віталія Кличка у Київській міській раді на своєму засіданні прийняла рішення про своє перейменування.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку з посиланням на заступника голови фракції, депутата Київради Наталію НОВАК.
«Відтепер фракція нашої політичної сили у Київській міській раді називатиметься фракцією політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», скорочено – фракція «УДАР Віталія Кличка». Про перейменування буде оголошено на найближчому засіданні Київської міської ради, що відбудеться 17 лютого», - наголосила Н.НОВАК.
Коментуючи причини перейменування фракції, депутат зазначила, що саме під такою назвою політична сила Віталія КЛИЧКА минулого року брала учать у виборах до місцевих рад по всій Україні, а сьогодні продовжуватиме свою багаторічну роботу в Києві та боротиметься за голоси столичних виборців.