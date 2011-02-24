Суд розгляне скаргу Луценка

Апеляційний суд Києва у п’ятницю, 25 січня, о 10.00, розгляне скаргу екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА на продовження йому Печерським районним судом столиці терміну тримання під вартою до 26 квітня.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Ігор ФОМІН, зауваживши, що про дату та час судового засідання його поінформували в суді сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Печерський районний суд Києва подовжив Ю.ЛУЦЕНКУ арешт до 26 квітня.