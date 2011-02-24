Черновецький вже напрацювався

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що надалі не бачить необхідності постійно вести засідання сесій Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні, під час засідання.

Мер відзначив, що сьогоднішня сесія, на якій затверджувалися зміни до бюджету, пройшла «на високому, дуже високому рівні». «І я не бачу надалі необхідності бути постійно присутнім на сесіях. Я займатимуся своїми обов`язками, і жодної проблеми в цьому немає», - сказав він.

Після цього Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ додав, що за його спостереженнями сесія під керівництвом його заступника проходить «успішно, конструктивно». І сьогодні він учергове в цьому переконався.