Герман думає, що Тимошенко підібрала собі непогану пару

10:23, 25 лютого 2011
Політика
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Заступник Льовочкіна - про запис у Twitter

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН вважає, що через свої останні заяви лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО приєдналася до лідера Прогресивної соціалістичної партії України Наталії ВІТРЕНКО у боротьбі з Міжнародним валютним фондом.

Таку думку Г.ГЕРМАН висловила кореспонденту УНІАН, коментуючи, зокрема, заяву Ю.ТИМОШЕНКО, в якій вона зазначила, що чинна українська влада легалізувала корупцію через програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

“З МВФ в Україні воював завжди один тільки політик – Наталія ВІТРЕНКО. Тепер їх стало двоє. Ну, що ж – пара непогана”, - зокрема сказала Г.ГЕРМАН.

24 лютого Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter написала: “Шок! Тільки що ми отримали лист між Україною та МВФ, за яким нам дали транш 1,5 мільярдів доларів. Там п.16 легалізували корупцію “РосУкрЕнерго” на 4,5 мільярдів доларів”.

 

 

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