Герман думає, що Тимошенко підібрала собі непогану пару

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН вважає, що через свої останні заяви лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО приєдналася до лідера Прогресивної соціалістичної партії України Наталії ВІТРЕНКО у боротьбі з Міжнародним валютним фондом.

Таку думку Г.ГЕРМАН висловила кореспонденту УНІАН, коментуючи, зокрема, заяву Ю.ТИМОШЕНКО, в якій вона зазначила, що чинна українська влада легалізувала корупцію через програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

“З МВФ в Україні воював завжди один тільки політик – Наталія ВІТРЕНКО. Тепер їх стало двоє. Ну, що ж – пара непогана”, - зокрема сказала Г.ГЕРМАН.

24 лютого Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter написала: “Шок! Тільки що ми отримали лист між Україною та МВФ, за яким нам дали транш 1,5 мільярдів доларів. Там п.16 легалізували корупцію “РосУкрЕнерго” на 4,5 мільярдів доларів”.