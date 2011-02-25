Янукович: Тиск на пресу став витонченішим

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що не знає жодного прикладу втручання влади у діяльність засобів масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні у прямому ефірі шести телеканалів в рамках проекту «Розмова з країною», відповідаючи на запитання журналіста, чи вважає він, що сьогодні «тиск і обмеження свободи слова в Україні стали більш витонченими».

«Безумовно, це питання має завжди бути у полі зору суспільства. І влада повинна тут тримати руку на пульсі», - сказав І.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, за словами Президента, «нам треба враховувати, що влада не може втручатися сьогодні в дії власників тих чи інших засобів масової інформації».

«Як тільки ми почнемо втручатися - одразу з боку журналістів, заангажованих на власників і залежних від власників, буде протилежна реакція», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він запевнив, якщо його поінформують про випадки втручання конкретних чиновників в діяльність ЗМІ, і ці факти будуть розслідувані.

«Я поки що не почув жодного прикладу. Ось рік пройшов, розмов у нас багато, а прикладів немає. Назвіть мені прізвище чи державну установу, яка сьогодні перешкоджає вам працювати», - сказав глава держави, звертаючись до журналіста.