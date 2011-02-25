Янукович привітав українців із 140-річчям з дня народження Лесі Українки

Президент України Віктор Янукович під час проекту «Розмова з країною», який транслювався в прямому ефірі українських телеканалів, привітав українців із 140-річним ювілеєм від дня народження видатної української поетеси і письменниці Лесі Українки.

«Я вітаю Новоград-Волинський з цією чудовою подією – святкуванням ювілейної дати – 140-ю річницею з дня народження Лесі Українки», – сказав Президент.

«Ми розглядали в минулому році це питання – як святкувати цей день. У Новоград–Волинському, там, де народилася Леся Українка, передбачені державні заходи, і вони виконуються», – сказав глава держави. За словами Президента, сьогодні зранку йому зателефонував губернатор і спитав, чи зможе Віктор Янукович прилетіти на заходи. «Я сказав, що в мене, на жаль, не буде часу, і скоріш за все, я привітаю по телебаченню», – додав Віктор Янукович.