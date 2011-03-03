Нацрада просить Тимошенко не маніпулювати фактами

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення категорично відкидає звинувачення щодо неправомірного позбавлення ліцензій ТОВ „Чорноморська телерадіокомпанія”.

У переданому УНІАН повідомленні Нацради заяви лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО щодо підстав непродовження терміну дії ліцензії кримській телекомпанії «Чорноморка» називають маніпулятивними.

«У котре звертаємося до лідерів опозиції не маніпулювати фактами і не створювати із затятих порушників українського законодавства опозиційних борців за свободу слова. Національна рада діє в межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства України», - наголошують в Нацраді.

Нацрада підкреслює, що ТОВ „Чорноморська телерадіокомпанія” систематично порушувала чинні норми законодавства та умови власних ліцензій, за що мала 3 попередження Національної ради.

В установі нагадують, що згідно із Законом України «Про телебачення і радіомовлення» Національна рада приймає рішення про відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення за умови, коли «протягом дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства. Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку, або відповідними судовими рішеннями».

Також в Нацраді звертають увагу на те, що „Чорноморська телерадіокомпанія” продовжує мовити, адже ліцензія, термін дії якої Національна рада не продовжила, стосується лише трьох населених пунктів, а саме: м. Нова Петрівка, м. Совєтське, м. Чорноморське. А ця телерадіоорганізація має мережу із 17 частот по всьому кримському регіону. Ліцензія чинна до 25 жовтня 2015 року.

У Нацраді обіцяють, що компанія під час конкурсу на мовлення матиме пріоритетне право.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО назвала черговим наступом влади на свободу слова позбавлення ліцензії на мовлення найбільшої в Криму Чорноморської телерадіокомпанії. Вона вважає, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на замовлення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА позбавила ліцензії на мовлення найбільшу в Криму телерадіокомпанію.

"Перша новина зранку: у найбільшого кримського TV-каналу "Чорноморка", який говорить правду, забрали ліцензію. Команду дав ЯНУКОВИЧ", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter.