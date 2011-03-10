Львівська облрада вимагає відставки міністра закордонних справ

Львівська обласна рада вимагає відставки міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленому 9 березня на сесії зверненні Львівської обласної ради до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Український народ за власні кошти утримує високопрофесійного захисника інтересів керівників Російської Федерації. Львівська обласна рада вважає таку ситуацію абсолютно неприпустимою та вимагає від Президента України В.ЯНУКОВИЧА негайно звільнити К.ГРИЩЕНКА з посади міністра закордонних справ України», - йдеться у зверненні обласних депутатів.

У зверненні, зокрема, зазначається: «18 лютого, під час Години запитань до уряду, що відбувається у Верховній Раді України, К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що російська влада мала всі правові підстави, щоб закрити українські самоврядні організації в Російській Федерації. Таким чином, українці вкотре переконалися, що чинна влада з погано прихованим ентузіазмом захищає інтереси владної верхівки Росії набагато краще, аніж права та інтереси власного народу. Замість того, щоб захищати права українців за кордоном, Міністерство закордонних справ України сприяє їх порушенню».

Автори звернення наголошують на тому, що «міністр закордонних справ К.ГРИЩЕНКО, за сприяння Президента В.ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра М.АЗАРОВА, демонструє повну підтримку шовіністичних задумів російської владної верхівки. Чого вартують наміри К.ГРИЩЕНКА здати наші територіальні води у Керченській протоці, відбілювання В.ПУТІНА щодо його українофобських заяв про Другу світову війну та відверта брехня про повне відновлення роботи української бібліотеки в Москві».