Нардеп думає, що підвищення цін на цигарки змусить українців кинути курити

«Акцизи на тютюн потрібно збільшити, щоб вберегти людей від згубної звички та наповнити бюджет країни», – заявив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, президент партії «ПРАВДА» Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

«Збільшення акцизів на сигарети з 1,92 до 2,60 грн. за пачку сприятиме підвищенню роздрібної ціни на сигарети на 25% і скоротить кількість курців в Україні на 3%. Це дуже позитивні цифри, адже 300 тисяч українців, більшість з яких підлітки, звільняться від цієї шкідливої звички та матимуть змогу бути набагато здоровішими і жити довше», – заявив народний депутат.

«Крім цього, збільшення акцизів на тютюн дасть бюджету України додаткових 6 мільярдів гривень, якими можна наповнити той же Пенсійний фонд, аби підвищити людям мінімальну пенсію до 1000 грн. на місяць. Це набагато краще, аніж віддавати ці гроші транснаціональним корпораціям, які наживаються на здоров’ї наших людей», – додав Д. ВЕТВИЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Проект Закону України № 8181«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зниження доступності тютюнових виробів і збільшення дохідної частини Державного бюджету України шляхом підвищення ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн і промислові замінники тютюну)» народний депутат України Д.ВЕТВИЦЬКИЙ вніс до Верховної Ради 1 березня 2011 року.

Законопроектом передбачається збільшення специфічної ставки акцизного податку на сигарети з фільтром з 96,21 до 130 грн. за 1000 шт., на сигарети без фільтру, цигарки – з 43,03 до 60 грн. за 1000 шт., сигари та сигарили – з 149,66 грн. за 1 кг до 2,20 грн. за 1 шт.

Пропонується також підвищити акциз на ваговий тютюн і замінники тютюну з 53,45 до 110 грн. за 1 кг, на тютюн для куріння – з 74,83 до 110 грн. за 1 кг, на жувальний і нюхальний тютюн – з 21,38 до 50 грн. за 1 кг.

Крім того, проект пропонує встановити єдиний розмір адвалорної ставки акцизного податку на всі види тютюнових виробів – 27%.