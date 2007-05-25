Головатий пояснив Ющенку, хто зараз генпрокурор, та чому

Якщо Святослава ПІСКУНА звільнено з посади генерального прокурора, то генпрокурором є Олександр МЕДВЕДЬКО, але не прокурор Криму Віктор ШЕМЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат V скликання Сергій ГОЛОВАТИЙ.

За його словами, виникає питання, «хто сьогодні генеральний прокурор – МЕДВЕДЬКО чи ПІСКУН, але в будь-якому разі не кримчанин, бо прокурор Криму непідпорядкований Президенту ЮЩЕНКУ».

«Немає адміністративної підпорядкованості у прокурорів до Президента. Це не є його адміністрація», - сказав С.ГОЛОВАТИЙ.

Він зазначив, що коли скасовується указ про повернення С.ПІСКУНА на посаду генерального прокурора, то з юридичної сторони все входить в ту ситуацію, яка була до скасованого указу.

За його словами, виходить, що генеральним прокурором є О.МЕДВЕДЬКО, якщо вважати указ Президента про відсторонення С.ПІСКУНА від посади генпрокурора юридично правильним.

Говорячи по вчорашні події, С.ГОЛОВАТИЙ зазначив, що не міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО двічі «антиконституційно розпускав ВР, намагаючись узурпувати її». За його словами, не міністр В.ЦУШКО «звільняв суддів КС для того, щоб вони не брали участі у засіданні, яке має принести рішення». «Це що, В.ЦУШКО рекомендував суддям КС лягати у Феофанію для того, щоб блокувати діяльність Конституційного Суду, це що, міністр В.ЦУШКО наказав лікарям вчора одному з суддів зробити операцію, коли на те було жодних медичних показань?». «Це хто робив: міністр В.ЦУШКО, чи ДУСя, яка підпорядкована Президенту, тому що Феофанія і досі керується ДУСею?».

С.ГОЛОВАТИЙ зазначив, що лікарня “Феофанія” - «це є та душогубка, яка існує з радянських часів, там і Щербицький помер, там помер Іващенко, там багато хто помер, і там легко контролювати життя, здоров’я і взагалі людину».

Він зазначив, що “Феофанія” має бути підпорядкована Міністерству охорони здоров’я, а не Президентові.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня прес-служба Генеральної прокуратури повідомила про госпіталізацію генерального прокурора О.МЕДВЕДЬКА у зв’язку із захворюванням на ішемічну хворобу серця з нестабільною стенокардією на фоні гіпертонічного кризу.

26 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом поновив Святослава ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України. За повідомленням прес-служби глави держави, В.ЮЩЕНКО поновив С.ПІСКУНА на посаді генпрокурора на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва.

4 травня О.МЕДВЕДЬКА наказом С.ПІСКУНА було призначено першим заступником генпрокурора.

24 травня В.ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора, призначивши виконуючим обов’язки генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА.