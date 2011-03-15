ВР включила до порядку денного проект про «сенсорний палець»

Верховна Рада включила до порядку денного проект постанови «Про впровадження реєстрації народних депутатів України та фіксації результатів їх особистого голосування за допомогою сенсорної клавіші».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 297 народних депутатів із 387, зареєстрованих в сесійній залі.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, який є автором цього проекту постанови, звернувся до Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з пропозицією завтра на засіданні розглянути даний проект постанови з тим, щоб у четвер, 17 березня, ВР змогла визначитися щодо даного проекту постанови.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня В.ЛИТВИН заявляв, що підпише постанову про введення в експлуатацію модернізованої системи «Рада-3», яка забезпечує персональне голосування депутатів.

Однак 14 березня В.ЛИТВИН заявив, що, згідно з висновками юристів, система «Рада» з використанням сенсорної клавіші має вводитись рішенням ВР, а не розпорядженням голови парламенту.

***Апарат ВР провів сертифікацію модернізованої системи “Рада-3” з використанням сенсорної клавіші у 2008 році, коли спікером ВР був А.ЯЦЕНЮК. Дана система передбачає, що голосування депутат починає з натиснення сенсорної клавіші, утримуючи яку, він повинен натиснути кнопку "За", "Проти", або "Утримався". Передбачається, що якщо протягом 11 відведених для голосування секунд парламентарій відпустить одну з кнопок, його голос не зарахується.