Луценко вважає домовленість Ющенка, Януковича та Мороза перемогою опозиції

"Народна самооборона" вітає домовленості, які прийняли сьогодні вночі Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ та голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ щодо дострокових парламентських виборів, які мають відбутися 30 вересня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Народної самооборони”, за словами її лідера Юрія ЛУЦЕНКА, це рішення є перемогою опозиційних сил, а головніше - здорового глузду.

"Ми вітаємо рішення про проведення виборів. Вважаємо, що народ сьогодні має унікальну можливість вперше за 15 років покарати політичних зрадників, тих, хто займався політичною проституцією у Верховній Раді, і обрати собі нову владу", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО повідомив на прес-конференції у Кіровограді, де “Народна самооборона” перебуває в рамках всеукраїнської акції "Народний наступ".

"Важливим є прихід у парламент нових політичних сил, які не повторять цих ситуацій безплідного протистояння і сидіння в тупиках, яке відбувалось останні півтора року у Верховній Раді. Сьогоднішнє рішення є перемогою опозиційних сил, а головніше - здорового глузду", - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.