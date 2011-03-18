До заманювання України в ЄЕП підключився заступник Путіна

Вступ до Митного Союзу і Єдиного економічного простору (ЄЕП) Україні вигідніший, ніж зона вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр Росії, співголова економічної ради СНД Ігор ШУВАЛОВ, виступаючи на міжнародному економічному форумі держав-учасниць СНД «20 років разом: досвід співпраці й перспективи».

«Ми можемо в рамках нашого троїстого союзу (РФ, Білорусь, Казахстан) Україні дати набагато більше, ніж можлива зона вільної торгівлі з Євросоюзом. Ми не домовленостями займаємося, а показуємо все це на практиці», - сказав І.ШУВАЛОВ.

Він відзначив, що цю роботу буде продовжено.

І.ШУВАЛОВ закликав інші держави СНД «серйозно» поставитися до формованого Євразійського союзу.

Він відзначив, що Україна з минулого року почала активніше працювати в структурах СНД.

І.ШУВАЛОВ повідомив, що Росія наполягала на певних вилученнях з Україною при створенні зони вільної торгівлі в рамках СНД, бо виникають деякі складнощі із співфункціонуванням її з Митним союзом і ЄЕП.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня ц.р. у Брюсселі віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ провів переговори з питання підготовки Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Польські експерти вважають, що участь віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку й торгівлі України Андрія КЛЮЄВА в переговорах про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом підвищує шанси підписання угоди цього року.

3 березня перший віце-прем`єр-міністр Росії Ігор ШУВАЛОВ заявив, що Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану й України.

15 березня на прес-конференції в Мінську прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних відносинах України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

За його словами, Росія буде змушена вибудовувати кордони для українських товарів, якщо Україна і ЄС створять зону вільної торгівлі.

В.ПУТІН упевнений, що вести переговори з Євросоюзом у форматі Єдиного економічного простору чи Митного союзу – «це зовсім інша справа».

Водночас, він відзначив, що приєднання до будь-яких інтеграційних об`єднань є суверенним правом України.

Учора, 17 березня, під час зустрічі з головою Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європейського парламенту Мартіном ШУЛЬЦЕМ прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна продовжує наполегливо вести переговори з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі в рамках договору про асоціацію.

М.АЗАРОВ наголосив, що в цьому напрямі плани України залишаються незмінними.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка має стати складовою частиною угоди про асоціацію.

З 1 січня 2010 у рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану.

6 липня 2010 набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.