До заманювання України в ЄЕП підключився заступник Путіна

11:02, 18 березня 2011
Політика
2065 0

Шувалов  виступив на форумі

Вступ до Митного Союзу і Єдиного економічного простору (ЄЕП) Україні вигідніший, ніж зона вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр Росії, співголова економічної ради СНД Ігор ШУВАЛОВ, виступаючи на міжнародному економічному форумі держав-учасниць СНД «20 років разом: досвід співпраці й перспективи».

«Ми можемо в рамках нашого троїстого союзу (РФ, Білорусь, Казахстан) Україні дати набагато більше, ніж можлива зона вільної торгівлі з Євросоюзом. Ми не домовленостями займаємося, а показуємо все це на практиці», - сказав І.ШУВАЛОВ.

Він відзначив, що цю роботу буде продовжено.

І.ШУВАЛОВ закликав інші держави СНД «серйозно» поставитися до формованого Євразійського союзу.

Він відзначив, що Україна з минулого року почала активніше працювати в структурах СНД.

І.ШУВАЛОВ повідомив, що Росія наполягала на певних вилученнях з Україною при створенні зони вільної торгівлі в рамках СНД, бо виникають деякі складнощі із співфункціонуванням її з Митним союзом і ЄЕП.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня ц.р. у Брюсселі віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ провів переговори з питання підготовки Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Польські експерти вважають, що участь віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку й торгівлі України Андрія КЛЮЄВА в переговорах про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом підвищує шанси підписання угоди цього року.

3 березня перший віце-прем`єр-міністр Росії Ігор ШУВАЛОВ заявив, що Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану й України.

15 березня на прес-конференції в Мінську прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних відносинах України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

За його словами, Росія буде змушена вибудовувати кордони для українських товарів, якщо Україна і ЄС створять зону вільної торгівлі.

В.ПУТІН упевнений, що вести переговори з Євросоюзом у форматі Єдиного економічного простору чи Митного союзу – «це зовсім інша справа».

Водночас, він відзначив, що приєднання до будь-яких інтеграційних об`єднань є суверенним правом України.

Учора, 17 березня, під час зустрічі з головою Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європейського парламенту Мартіном ШУЛЬЦЕМ прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна продовжує наполегливо вести переговори з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі в рамках договору про асоціацію.

М.АЗАРОВ наголосив, що в цьому напрямі плани України залишаються незмінними.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка має стати складовою частиною угоди про асоціацію.

З 1 січня 2010 у рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану.

6 липня 2010 набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю мають повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об`єднаються в єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter