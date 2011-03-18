Азаров - Москві: дайте нормальний контракт, або шукатимемо інших

Існуючі умови закупівлі газу в Росії згубні для економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході зустрічі з представниками британського бізнесу.

«Умови монопольної залежності від одного постачальника, який нам диктує непідйомні ціни - по суті справи, для нашої економіки це згубна перспектива. Або ми домовляємося з нашими партнерами про нормальну угоду про постачання газу, або ми робимо все, щоб диверсифікувати постачання газу в Україну. У нас іншого виходу немає», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що керівництво України вітає бажання іноземних компаній працювати в Україні в напрямку розвідки й видобутку сланцевого газу й газу шельфу Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, згідно з підписаними у січні 2009 року російсько-українськими газовими контрактами на період до 2020 року, ціна імпорту російського газу розраховується за формулою, що враховує зміну цін на мазут і газойль.

У законі про державний бюджет на 2011 рік середня ціна природного газу, що імпортується, прогнозується на рівні 269 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2011 року ціна газу, що імпортується в Україну, становитиме 264 дол. за 1 тис. куб. м.

Водночас, за прогнозами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, середньорічна ціна на поставлений ВАТ «Газпром» природний газ для України поточного року може перевищити 300 дол. за тис. куб. м.

Глава українського уряду Микола АЗАРОВ не раз заявляв, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів із Росією й має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. За словами прем`єр-міністра, в першу чергу в контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що купується Україною в Росії.