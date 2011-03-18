Литвин не бачить загрози дефолту, бо навіть США живе в борг

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН переконаний, що Україні не загрожує дефолт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю телеканалу «Рада».

«Україні нічого не загрожує. Загрожує лише одне - продовження політичних суперечок, політичних війн і з`ясування стосунків», - сказав спікер.

Говорячи про існування чималого державного боргу, В.ЛИТВИН зауважив, що в світі немає жодної країни, яка б не мала такого боргу. За його словами, є країни, в яких борг становить 300% всього національного багатства країни. При цьому спікер додав, що навіть найбагатша країна США також живе в борг.

«Треба вміти керувати боргом і навіть заробляти на боргах», - сказав голова ВР. За словами В.ЛИТВИНА, всі настрої катастрофізму є неприйнятними. «Розкручувати цю тему політикам, які вчора або сьогодні причетні до влади, - це абсолютно аморально, я би сказав, навіть злочинно», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з переліком, який опублікувало американське видання Business Insider, Україна потрапила до списку 18 країн, яким загрожує дефолт. У своїх оцінках експерти виходили з розміру зовнішнього боргу, а також фінансової та політичної стабільності в країні. Україна зайняла в цьому списку шосте місце внаслідок великого розміру зовнішнього боргу й уповільненого зростання економіки.

Експерти Світового банку оцінили зовнішній борг України у 82% ВВП.