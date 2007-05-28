Ющенко розповів іноземцям про кінець політичної кризи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що домовленості про проведення дострокових виборів фактично завершили політичну кризу.

Про це він заявив в інтерв`ю італійському виданню «Corriere Della Serra», опублікованому сьогодні.

«Зараз можна говорити, що політична криза завершилася», - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, після довгих і важких консультацій було знайдене компромісне рішення. «Цією угодою Україна підтвердила, що живе в умовах зрілої демократії», - наголосив глава держави.

При цьому, за словами Президента, політична криза показала, що необхідно вносити зміни до Конституції України. «Конституційний суд, виборча комісія, прокуратура: виникло дуже серйозне питання, пов`язане з тим, як здійснюється керівництво цими органами», - зазначив він.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що причиною для розпуску парламенту стало неконституційне формування коаліції в парламенті. За його словами, в парламенті склалася ненормальна обстановка, оскільки «була зроблена спроба добитися кваліфікованої більшості неконституційними методами». «Це було одне з найгрубіших порушень Конституції», - сказав він. При цьому глава держави зазначив, що більшість, за допомогою політичної корупції, стала "купувати" на індивідуальній основі депутатів опозиції.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що не був прихильником розпуску парламенту. «Я теж не хотів цього і навіть висунув пропозицію про політичне врегулювання. Але цю пропозицію не було прийнято. І мені не залишалося нічого іншого», - додав Президент України.

Як повідомляв УНІАН, на світанку 27 травня Президент України В.ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВІЧ і голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ досягли домовленості про дострокові парламентські вибори, які мають відбутися 30 вересня.