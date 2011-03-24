Від Могильова вимагають дати зелене світло автоМайдану

Голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вимагає від міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА покарати даішників, які перешкоджають Всеукраїнському автомобільному маршу протесту по Україні.

«Прошу організувати всебічну і об`єктивну перевірку фактів перешкоджання працівниками ДАІ проведенню мирної акції - автопробігу "Автомобільний марш протесту", а також забезпечити безперешкодне проведення Автопробігу дорогами і містами України», - зазначається у листі народного депутата до міністра внутрішніх справ, повідомили УНІАН у прес-службі глави парламентського комітету.

У своєму депутатському зверненні вона нагадує міністру, що право на свободу мирних зборів прямо передбачене Конституцією України, норми якої є нормами прямої дії. «Громадянам надано право вибору, кому вони мають повідомити про проведення акції: органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування. Учасники автомобільного маршу протесту завчасно, з урахуванням вимог частини першої статті 39 Конституції України, довели до відома органів місцевого самоврядування про проведення автопробігу», - наголошується у листі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Також народний депутат звертає увагу міністра, що обмеження щодо реалізації цього права відповідно до закону може встановлюватися судом і лише на користь національної безпеки і громадського порядку - з метою запобігання безладам або злочинам, для охорони здоров`я населення або захисту прав і свобод інших людей. «З урахуванням цього, хочу відзначити, що вимоги ДАІ в окремих містах України узгоджувати з ними проведення автопробігу є безпідставними і такими, що порушують Конституцію України. На мою думку, винні в порушенні Конституції мають бути покарані», - пише Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтею 16 Закону України "Про статус народного депутата України", Н.КОРОЛЕВСЬКА просить А.МОГИЛЬОВА «втрутитися в ситуацію, що склалася, організувати всебічну і об`єктивну перевірку фактів перешкоджання працівниками ДАІ проведенню мирної акції - автомобільного маршу протесту, а також забезпечити безперешкодне проведення автопробігу дорогами і містами України».

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася до керівників усіх силових структур з вимогою не перешкоджати вільному волевиявленню громадян, які беруть участь в автомобільному марші протесту по Україні.

Народний депутат відзначила, що учасники автопробігу, що складається з двох колон – Західної і Східної, які одночасно стартували з Львова і Луганська, постійно зустрічають перешкоди на своєму шляху. Вже на виїзді з Луганська пости ДАІ намагалися перешкоджати просуванню Східної автоколони. Співробітники Державтоінспекції через кожні 5 кілометрів зупиняли машини, влаштовували показову перевірку документів, аргументуючи свої дії розшуком автомобілів, які нібито брали участь в дорожньо-транспортних подіях.

У Дніпропетровську міліція пред`явила заборону Окружного адміністративного суду на проходження колони автопробігу містом і спробувала розігнати людей, які зібралися на площі для зустрічі автомобілів.

Чернігівське ДАІ також попередило організаторів автопробігу, що не допустить колону протестуючих до міста.

Всеукраїнський автомобільний марш завершиться 25 березня в Києві. О 12.00 всі учасники автопробігу зустрінуться в столиці на Європейській площі, де відбудеться спільний мітинг-протест під гаслом: «Відбери у олігархів Україну, поверни її громадянам!".