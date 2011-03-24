МЗС вмовляє українців утікати з Лівії

Міністерство закордонних справ знову закликає українських громадян, які перебувають у Лівії, скористатися кораблем «Костянтин Ольшанський» для евакуації з цієї країни.

Про це йдеться у зверненні МЗС до громадян України в Лівії, переданому Департаментом інформаційної політики міністерства.

У МЗС зазначають, що розвиток останніх подій у Великій Соціалістичній Народній Лівійській Арабській Джамагирії, загострення внутрішньополітичної ситуації у цій державі викликає тривогу і занепокоєння за життя та особисту безпеку українських громадян, які перебувають на території цієї держави. Станом на сьогодні ситуація в Лівії залишається вкрай напруженою з тенденцією до подальшого загострення. Посольство України у Тріполі наразі продовжує функціонувати і складає списки громадян на евакуацію.

За цих умов, нагадує МЗС, на виконання доручення Президента України розпочато активну фазу термінової евакуації наших співвітчизників з території Лівії. 23 березня корабель «Костянтин Ольшанський» вирушив з України та через чотири доби дістанеться берегів Лівії. Він планує зайти у порт міста Тріполі, паралельно проробляється можливість заходу і в інші порти вздовж лівійського узбережжя.

У зв’язку з цим МЗС України ще раз звертається з нагальним проханням до українських громадян, які нині перебувають на території Лівії, скористатися цією можливістю, щоб залишити зону бойових дій. “Будь ласка, координуйте свої дії з Посольством України в Тріполі з тим, щоб можна було визначити орієнтовну кількість та місцезнаходження наших громадян з метою забезпечення відповідного планування. Тих українців, які мешкають в глибині країни, просимо знайти можливість дістатися до узбережжя. Просимо також родичів тих українців, які перебувають в Лівії, вийти на зв’язок з рідними і переконати їх в доцільності евакуації”, – йдеться у зверненні.

Телефони „гарячої лінії” Посольства України в Лівії: +218-21-360-86-65, +218-21-360-86-64.

Телефон „гарячої лінії” МЗС України у м. Києві: 238-16-57.