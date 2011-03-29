Яценюк потрапив у ДТП

Вчора в Києві на проспекті Героїв Сталінграда сталася ДТП за участю колишнього голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Про це повідомляє газета «Комсомольская правда в Украине».

Посилаючись на прес-службу А.ЯЦЕНЮКА, видання інформує, що він направлявся до спортивного залу. «Автомобіль Suzukі, що слідував позаду нього, порушив правила дорожнього руху - водій неправильно перемістився з ряду в ряд. Внаслідок цього, авто зіткнулися», пише газета. Ніхто в обох іномарках не постраждав, на задньому крилі автомобіля екс-спікера - Range Rover – залишилася ледве помітна подряпина.

Прес-секретар А.ЯЦЕНЮКА Іванна КОБЕРНИК повідомила, що «сторони розійшлися мирно, обмінялися розписками, що претензій один до одного не мають».