Екс-президент Віктор Ющенко запевняє, що змінився з часів свого перебування на посаді глави держави.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВі.

"Я змінився, бо тільки дурень не міняється. Я теж, безумовно, змінився. Мені зараз, наприклад, набагато простіше говорить. Можливо, навіть легше говорить про ті тези, які півтора-два роки назад в статусі президента сприймалися чи опановувалися по-різному", - цитує Українська правда.

"В сьогоднішньому статусі в мене ширші аргументи. В мене простіша аргументація. В мене, можливо, більш категорична позиція і я не потребую полеміки з кимсь чи дискусії", - зазначає політик.

"Я переконаний в своїх поняттях. І те, що нація те прийняла, чи те не прийняла, для мене я б сказав дещо другорядне, з точки зору того, що я не хочу комусь подобатися чи не подобатися", - заявив Ющенко

"Я не злодій. Я нічого не крав. Я чесно працював на всіх посадах, на які був обраний. Я маю право на свою думку", - додав він.