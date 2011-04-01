Влада у Києві грається у хорошого і поганого поліцейського?

Владна команда у Києві використовує політику хорошого і поганого поліцейського стосовно муніципальних музеїв у Києво-Печерській Лаврі.

Про це у коментарі УНІАН заявив голова Комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

Депутат нагадав, що на сесії Київради під час звіту голови КМДА Олександра ПОПОВА поставив питання щодо того, чому він як керівник міста і член комісії Кабінету міністрів по виселенню музеїв із Лаври, який точно знає, що муніципальні музеї немає куди виселяти, завізував підготовлений КМДА проект рішення «Про внесення змін до рішення Київради «Про надання згоди на безоплатну передачу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника до державної власності», якими допускає виселення трьох муніципальних музеїв без надання альтернативної площі. На це О.ПОПОВ відповів, що в нього відбулась розмова з керівниками церкви, і тепер вже ніякої потреби у виселенні музеїв немає.

За словами О.БРИГИНЦЯ, одразу після цієї розмови у сесійній залі Київради ряд ЗМІ “поспішили повідомити, що київська влада відмовилася від прийняття рішення щодо виселення музеїв. Незважаючи на це, пізніше представники Партії регіонів не погодилися зняти із розгляду питання про виселення музеїв Лаври без надання альтернативної площі”.

“Коли настав час розгляду питання про музеї, я нагадав докладачу, який представляє Партію регіонів, що голова КМДА О.ПОПОВ, що представляє цю ж політичну силу, кілька годин тому заявив, що ніякої потреби приймати це рішення немає. Крім того, виходячи із регламенту Київради, це питання не можна було розглядати у сесійній залі, оскільки воно не пройшло розгляд комісії з питань культури та туризму, яка в даному випадку є профільною. Але Партія регіонів категорично відмовилась знімати це питання з розгляду. Навіть нагадування про сумнозвісну долю Музею історії Києва, який вже виселили в нікуди, не зупинили їх. На щастя, мою позицію активно підтримали інші депутати і в підсумку все ж Олесь ДОВГИЙ (секретар Київради) запропонував перенести його на іншу сесію», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ. Депутати підтримали це рішення, зауважив він.

За словами О.БРИГИНЦЯ, боротьба за муніципальні музеї в Києво-Печерській Лаврі не закінчилась, і це питання може бути винесене на сесію в будь-який момент.

На жаль, заявив О.БРИГИНЕЦЬ, його пропозиція повертатися до цього питання лише після того, як буде знайдено приміщення, у яке можна переселити музеї, не знайшла підтримки депутатів, тож у будь-який момент під тиском провладної команди депутати знов можуть повернутись до цього питання.

«Як бачите, Партія регіонів і ПОПОВ грають в хорошого і поганого поліцейського. ПОПОВ популістично заявляє, що у виселенні музеїв немає потреби, а його фракція категорично наполягає на рішенні, яке дозволяє виселяти музеї в нікуди», - висловив обурення О.БРИГИНЕЦЬ.