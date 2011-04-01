«The Economist» цитує американського адвоката Кучми

Справи, відкриті для того, аби похизуватися системою, завжди приносять несправедливі результати.

Ці слова професора Гарвардської школи права, одного з провідних юристів США Алана ДЕРШОВІЦА, який представляє інтереси Леоніда КУЧМИ у «справі Гонгадзе», сьогодні цитує «The Economist» у своїй статті «Лови Кучми. Що стоїть за звинуваченнями проти колишнього президента».

«Справа проти Л.КУЧМИ може бути розрахована на те, щоб продемонструвати невибірковість закону. Або ж пан ЯНУКОВИЧ керований бажанням помститися пану КУЧМІ, який відмовився застосувати силу, аби придушити помаранчеве повстання 2004 року. Крім того, «демонстрація справедливості» від ЯНУКОВИЧА може бути спрямована на отримання кредиту довіри від Заходу, що критикує його за узурпацію влади й витіснення демократії», - цитує «The Economist» сайт LB.ua.

Видання стверджує, що «ніщо з цього не перешкодить корупції й перерозподілу активів в Україні; не розірве узи між політичною владою і бізнесом. Як і не принесе поліпшення рівня життя для пересічних громадян. Що може відбутися – то це зміцнення служб безпеки і прокуратури, що дасть В.ЯНУКОВИЧУ і його підручні ще більше підстав залишатися при владі стільки, скільки це буде можливо».