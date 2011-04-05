Яценюк вимагає розібратися із закриттям 5 шкіл на Донеччині

Народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вимагає від генерального прокурора Віктора ПШОНКИ розібратися із закриттям 5 шкіл у містах Макіївка, Донецьк і Торез Донецької області.

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній організації партії «Фронт Змін», А.ЯЦЕНЮК направив В.ПШОНЦІ депутатське звернення щодо закриття п`яти шкіл у Донецькій області.

Партійний лідер вимагає, щоб генеральний прокурор здійснив перевірку рішень Макіївської міськради від 25 березня про закриття загальноосвітніх шкіл №3, №27 і №100, а також Торезької міськради від 28 січня про закриття школи №27 і Петровської райради м. Донецька про закриття школи №111.

Місцева влада пояснює необхідність закриття цих навчальних закладів оптимізацією для економії бюджетних коштів і говорить, що закривають недозаповнені школи.

Проте у «Фронті Змін» підкреслюють, що в дітей цих шкіл умови навчання були значно кращі, ніж їм пропонують при переході в інші навчальні заклади.

Зокрема, ухвалено рішення про закриття Макіївської україномовної школи №3, в якій у 1-9 класах сьогодні навчаються 114 дітей, наповнюваність одного класу в середньому від 12 до 22 учнів. При цьому дітям пропонується переходити в сусідню російськомовну школу - в українські класи їх не візьмуть, оскільки вони вже зараз переповнені.

У Торезькій школі №27 навчаються 170 дітей. Також при навчальному закладі працює вечірня школа, в якій 60 учнів. Третій поверх школи міська рада віддає в оренду відділенню Харківського політехнічного інституту, де навчаються 220 студентів. Тобто, в будівлі школи навчаються 450 осіб при проектній потужності 539 учнів - школа заповнена на 83,5%.

Крім того, школи, в які пропонують перевести дітей із цих 5 навчальних закладів, що закриваються, або переповнені, або з іншою мовою навчання, або розташовані далеко - в одному з випадків найближча школа за 10 кілометрів від нинішньої, в іншому - дітям доведеться проходити декілька залізничних переїздів.

А.ЯЦЕНЮК у своєму зверненні до генпрокурора зазначає, що влада планує заощадити 320 млн. грн., закривши 10% шкіл області, водночас цього року бюджетні витрати на утримання центральних органів влади збільшилися на 5 млрд. грн.

Лідер «Фронту Змін» вимагає, щоб генеральний прокурор здійснив перевірку законності ухвалення рішень про закриття кожної з цих шкіл, і у разі виявлення порушень вжив відповідні заходи з притяганням до відповідальності винних.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних закладів і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».