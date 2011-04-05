МЗС: країни "старої" Європи ставляться до України спектично

Скептицизм ряду країн Європи щодо членства України пов’язаний з бажанням побачити результати реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це українським журналістам заявив сьогодні заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН.

Він зазначив, що на сьогодні є ряд країн - членів ЄС, які позитивно ставляться до майбутнього членства України в ЄС, а є країни, які принципово позитивно налаштовані на членство України, однак через внутрішню ситуацію “не готові сказати чітке “так”, а також є країни, налаштовані скептично – це, переважно, країни “старої” Європи.

“Їх не так багато, вони - відомі, це – країни “старої” Європи, і тут у нас є, я вважаю, широкий маневр і можливість для подальшого, так би мовити, їх переконання”, - сказав П.КЛІМКІН.

“Для умовно, в лапках скажемо, “скептичних” країн, велику роль грають реальні успіхи. І ми вважаємо, що просування у ключових реформах, просування в рамках “безвізового” діалогу, просування по шляху підготовки угоди про асоціацію будуть тими аргументами, які переконають ключові країни-скептики”, - додав заступник міністра.

Він зазначив, що у процесі приєднання нових країн до ЄС, країни “старої” Європи мали можливість спостерігати, які відбуваються реформи.

“І, я б сказав, що в багатьох країнах – не хочу, звичайно, називати їх – реформи відбувалися набагато повільніше, ніж в Україні. І от зараз, коли ми розмовляємо з багатьма країнами - членами ЄС, враження і сприйняття реформ в Україні є як достатньо динамічне. Просто ряд країн хоче бачити зараз по ключових реформах конкретні результати”, - сказав П.КЛІМКІН.

За його словами, в Україні очікують, передусім, побачити реформ в економічній сфері, у сфері верховенства права, а також у сфері міграційно-візової політики.

Як повідомляв УНІАН, питання закріплення перспективи членства України в ЄС у новій угоді про асоціацію наразі не вирішено.

Сьогодні П.КЛІМКІН заявив, що Україна готова до певних компромісів у формулюваннях, однак не відмовляється від ключової мети – отримання перспективи членства.