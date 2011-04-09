Королевська презентувала в Сумах громадянську акцію «Вперед»

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА на зустрічах із громадськими організаціями міста Суми презентувала Всеукраїнську громадянську акцію «Вперед», ініційовану організаторами та учасниками Податкового й Автомобільного майданів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, Н.КОРОЛЕВСЬКА на зустрічі з жителями Сум заявила: «Наша ціль – добитися припинення соціальних експериментів влади над народом, зупинити політичні та економічні репресії, забезпечити конкурентний розвиток економіки 21-го століття, встановити жорсткий контроль суспільства над владою, прийняти пакет законопроектів «Народні реформи».

Народний депутат зазначила, що на зустрічах із людьми їй усе частіше говорять, що через зростання цін і тарифів у людей залишилося лише одне право вибору: купити хліб або молоко, тому що на те й інше грошей уже не вистачає. «Так от, таке право вибору нам не потрібне!», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету ВР зазначила, що економіка – це живий організм. «Його можна не годувати день, два, десять. Але потім настане виснаження. Так само виснажилася українська економіка, життєві сили якої добігають кінця. Тому необхідно пожвавити економіку, дати їй нові імпульси для розвитку», - вважає голова парламентського комітету.

Народний депутат підкреслила, що законодавчі ініціативи, зареєстровані нею у Верховній Раді, спрямовані на те, щоб зупинити падіння економіки, відновити виробництво, підвищити легальні зарплати, забезпечити мінімальні стандарти життя людей.

«Ми запропонували пакет законопроектів, які розроблялися самими людьми у всіх регіонах країни. Люди об`єдналися на Податковому майдані й АвтоМайдані для захисту громадянських прав і свобод, щоб зупинити беззаконня влади й руйнування економіки. Ми хочемо об`єднати Схід і Захід, тому що ми - єдина країна, ми - патріоти своєї країни, й ми не дозволимо її зруйнувати», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У Сумах депутат також провела зустріч із громадянами на ринку Центральний, обговорила актуальні питання розвитку бізнесу в Україні з представниками ділового співтовариства на круглому столі в готельному комплексі «Воскресенський», провела прес-конференцію в «Прес-клубі», а також відвідала завод із виробництва керамічної плитки ТОВ «Керамейя».

Довідка УНІАН. Учасники Податкового майдану й АвтоМайдану вирішили об`єднатися й почати Всеукраїнську громадянську акцію «Вперед» після того, як члени уряду не прийшли на зустріч із підприємцями 5 квітня, незважаючи на доручення прем`єр-міністра провести переговори.

Пакет із 7 законопроектів, що отримав неформальну назву «Народна реформа», був розроблений Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ в тісній співпраці з підприємцями всієї України в рамках діяльності Ради підприємців України. До нього входять такі законопроекти:

проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва (№ 8276), який повністю відповідає інтересам розвитку економіки та держави;

поправки до Податкового кодексу, які дозволять відносити на валові витрати юридичних осіб товари та послуги підприємців, що працюють за спрощеною системою оподаткування (законопроект № 8217-2);

поправки до Податкового кодексу зі скасування податкової звітності про доходи фізичних осіб (законопроект № 8217-3);

зміни до закону «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» про скасування єдиного внеску для пенсіонерів і інвалідів (законопроект № 8287);

законопроект №8018 – мораторій на перевірки підприємців, які працюють за спрощеною системою, до 1 січня 2012 року;

законопроект №7535, що передбачає посилення відповідальності посадовців за створення перешкод веденню підприємницької діяльності;

законопроект №7536 про перегляд споживчої корзини, що приведе мінімальні соціальні стандарти у відповідність із потребами життя.