Кучма подав клопотання про виїзд з України

Адвокати екс-президента України Леоніда Кучми подали клопотання до Генпрокуратури на дозвіл на виїзд до Москви, повідомляє сайт фонду "Україна".

У п`ятницю, 8 квітня, об 11 годині ранку адвокати Кучми, який нині перебуває на підписці про невиїзд, подали клопотання на дозвіл на тимчасовий виїзд с постійного місця проживання.

Адвокати надали слідчому запрошення з Москви від Оргкомітету з проведення 50-річчя польоту першої людини в космос. Екс-президента України, який впродовж 1960-1990-х років працював на космодромі Байконур, КБ "Південне" та ВО «Південний машинобудівний завод», зокрема 1986-1992-му - генеральним директором, запрошують на святкові заходи, що відбудуться 12 квітня у Великому Кремлівському Палаці.