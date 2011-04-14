Наливайченко вимагає притягнути всіх, хто «переслідував тризубівців»

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вимагає притягнути до відповідальності всіх причетних до безпідставного переслідування членів Всеукраїнського об’єднання «Тризуб», яких звинувачують у пошкодженні пам`ятника Йосипу Сталіну в Запоріжжі.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі В.НАЛИВАЙЧЕНКА щодо рішення Жовтневого районного суду Запоріжжя від 13 квітня 2011 року звільнити з-під арешту членів ВО «Тризуб» на поруки народних депутатів від «Нашої України».

«З огляду на політичний характер справи ясно, що затримані «тризубівці» не мають намірів ухилятися від слідства та суду, тим більше перешкоджати встановленню істини у цій кримінальній справі. Тому їхнє тримісячне утримання під вартою не можна розцінювати інакше, як необгрунтоване. Бо видно, що мета полягала у спробі залякати та морально зламати хлопців», — наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Згідно з Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, ратифікованим Україною, прокуратура зобов’язана керуватись презумпцією залишення обвинуваченого на свободі.

«Наша Україна» наполягає на притягненні до відповідальності тих, хто причетний до незаконного ув’язнення та знущання над заарештованими українськими патріотами в Запоріжжі», — заявив голова політради «Нашої України».

«Процес над «тризубівцями» є спробою розгорнути діяльність репресивної машини. Ми будемо послідовно боротись проти цієї політики», — підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ. 28 грудня 2010 року невідомі пошкодили бюст Сталіна, відрізавши голову. В новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано.

Правоохоронні органи за підозрою в пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі затримали понад 10 членів ВО "Тризуб".