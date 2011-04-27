На підступах до адміністрації Януковича збираються активісти й міліція

У центрі Києва у середу зранку збираються групами люди. Про це повідомляє Українська правда.

Зокрема, скупчення переважно молодих людей помітні на виході з метро Хрещатик, неподалік від Адміністрації президента.

Станом на 8 ранку вони не тримають у руках жодної символіки, але, вочевидь, діють організовано.

Поруч, уздовж дороги по вулиці Інститутська, а також на вулиці Банкова, де знаходиться Адміністрація президента, стоять працівники МВС, серед яких є й жінки.

На Банковій також стоїть низка міліцейських автобусів із представниками МВС у них. Дещо далі від АП по тій же вулиці встановлено декілька біотуалетів.

У середу, 27 квітня, партія "Наша Україна" планує провести об 11:00 свій з’їзд під стінами Верховної Ради. А ввечері 14 опозиційних партій проведуть свою акцію проти "харківських угод" із Росією у столичному парку Шевченка.

Водночас, як повідомила мережа "Опір" із посиланням на джерела в Київській міськдержадміністрації, Партія регіонів та її молодіжна організація запланували заходи в Маріїнському парку, навколо Верховної Ради та біля Адміністрації президента.