У ВР відхрестилися від заяви Безсмертного... хто кому бреше?

Прес-служба Верховної Ради України інформує, що до управління кадрів апарату ВР у квітні – на початку червня 2007 року не надходило заяв та усних звернень від народного депутата Романа БЕЗСМЕРТНОГО про видачу йому трудової книжки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, у четвер, 7 червня, засоби масової інформації розповсюдили заяву Р.БЕЗСМЕРТНОГОпро неможливість отримати свою трудову книжку в апараті Верховної Ради України.

Перша відповідна заява була зареєстрована у апараті парламенту 7 червня поточного року у другій половині дня, йдеться у повідомленні.

Кошти на здійснення депутатських повноважень за квітень-травень поточного року на підставі особистої заяви Р.БЕЗСМЕРТНОГО від 31 липня 2006 року були перераховані народному депутату на рахунок (заява щодо призупинення перерахувань коштів не надходила).

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що йому у Верховній Раді не віддають трудову книжку, і побіцяв звернутися з цього приводу до суду.

Сьогодні, 8 червня, голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ заявив, що Р.БЕЗСМЕРТНИЙ ні до кого не звертався у парламенті про видачу йому трудової книжки. За словами О.МОРОЗА, проведено службове розслідування і встановлено, що «ні до кого Роман БЕЗСМЕРТНИЙ не звертався з пропозиціями про видачу йому трудової книжки».

Сьогодні ж Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що заяву про складання депутатських повноважень написав ще 18 квітня, а 7 червня на ім’я керівника Апарату ВР Валентина ЗАЙЧУКА було зареєстровано лист з проханням видати йому трудову книжку.