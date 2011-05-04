Азаров скаржиться, що опозиція «нишком бігає скаржитися МВФ»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що представники опозиції просять Міжнародний валютний фонд розірвати кредитну угоду з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю Першому Національному телеканалу, показаному 3 травня.

«Нишком бігають (представники опозиції – УНІАН) в МВФ і скаржаться на нас. Ось уряд, розумієте, не підняв тарифи так, як ви хотіли, так розірвіть з ними угоду. Вони не афішують цього, але ми про це знаємо», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що опозиція намагається поставити уряд в складне становище, проте їй не вдасться цього зробити.

«Вони не хочуть, щоб надходили кредити в Україну, щоб уряд потрапив у дуже скрутне становище. Але він не потрапить. Становище України стабільне», - заявив М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 роки. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року прийняла рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.