Тимошенко: заяви прес-служби ГПУ сфальшовані

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що слідчий спростував можливість зміни стосовно неї запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам після чергового відвідування Генеральної прокуратури.

«Слідчий здивувався і сказав, що ніяких таких заяв він не робить. І коли я уточнила, ця заява прес-служби прокуратури, він сказав, що до прес-служби він не має ніякого відношення, і що це заяви прес-служби, а не слідчого», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, заяви прес-служби Генеральної прокуратури не відповідають дійсності. «Іншими словами, заяви прес-служби Генеральної прокуратури сфальшовані, інспіровані і нічого спільного з позицією самого слідчого не мають. Це слідчий заявив в присутності мого захисника Сергія ВЛАСЕНКА і ще декількох людей, які є працівниками Генеральної прокуратури», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня у Генеральній прокуратурі України заявили, що Ю.ТИМОШЕНКО вкотре зірвала слідчі дії і наголосили, що можуть у разі, якщо з її боку продовжуватимуться такі підходи до слідства, звернутися до суду з проханням обрати їй міру запобіжного заходу, не пов’язану з перебуванням на волі.