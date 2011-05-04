Слідчий пише на відео всі допити Тимошенко, щоб «не перекручувала»

Слідчий Генеральної прокуратури України, який веде слідство у справі за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, заявляє, що не говорив з нею на тему зміни запобіжного заходу й не має наміру допускати народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА до справи як захисника.

Про це йдеться у заяві слідчого у справі за обвинуваченням Ю.ТИМОШЕНКО, переданій УНІАН прес-службою Генеральної прокуратури України.

“Сьогодні у засобах масової інформації розповсюджена заява Ю.ТИМОШЕНКО про те, що я, слідчий у справі, не маю наміру змінювати стосовно неї міру запобіжного заходу, а заяви прес-служби Генеральної прокуратури сфальшовані”, - сказано у документі.

Слідчий нагадав, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО відвідувала Генпрокуратуру разом із С.ВЛАСЕНКОМ. “Я, слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, маю повідомити, що 4 травня ТИМОШЕНКО Ю.В. прибула на допит з народним депутатом України Сергієм ВЛАСЕНКОМ і наполягала на тому, щоб допустити його як захисника у справі.

Мною було роз’яснено Ю.ТИМОШЕНКО, що я уже прийняв рішення про це ще 21 квітня, яким відмовив у допуску народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА як захисника, тому що це заборонено Законом України”, - наголошується у заяві.

Слідчий також відкинув заяву екс-прем’єра про те, що він нібито спростував можливість зміни стосовно неї запобіжного заходу. “Що стосується заяви Ю.ТИМОШЕНКО про зміну щодо неї запобіжного заходу, я категорично заявляю, що вона є неправдивою, направленою на спотворення суспільної думки. Жодних розмов про це з обвинуваченою у мене не було, що підтверджується відеозаписом ходу слідчих дій”, - наголосив слідчий.

Він додав, що після того як Ю.ТИМОШЕНКО стала “постійно перекручувати те, що відбувалося на слідстві, усі дії з нею фіксуються на відео”.