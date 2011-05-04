Рівненська міськрада просить Януковича ветувати закон про червоні прапори

Рівненська міськрада переважною більшістю голосів ухвалила звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із проханням ветувати закон про обов’язкове вивішування 9 травня червоних прапорів Перемоги поряд із державними.

Як передає кореспондент УНІАН, ухвалити таке звернення опозиційні фракції, зокрема ВО «Свобода», запропонували ще на минулому засіданні сесії, однак тоді депутати вирішили його доопрацювати.

В остаточному варіанті звернення було змінено деякі радикальні вимоги опозиції, зокрема, щодо повної заборони використання радянської символіки під час масових заходів в обласному центрі. Представники ВО «Свобода» все ж таки запропонували раді проголосувати за свій варіант звернення, однак його підтримали всього 14 депутатів.

В ухваленому зверненні до Президента депутати Рівнеради, зокрема, зазначають, що використання радянської символіки «черговий раз вбиває клин між різними частинами України».

Перед початком сесії міськради її приміщення пікетували кілька десятків представників Української народної партії, вимагаючи не допустити використання червоних прапорів у місті 9 травня.

Звернення до Президента подібного змісту (щодо заборони вивішування червоних прапорів 9 травня) кілька тижнів тому намагалися прийняти й депутати Рівненської обласної ради, однак голосів для ухвалення виявилося замало.