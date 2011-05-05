11 ветеранів війни отримали квартири у Києві

Сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов вручив повідомлення на отримання нових помешкань одинадцятьом інвалідам Великої Вітчизняної війни I групи.

«Напередодні великого свята від себе особисто та усіх киян бажаю вам міцного здоров’я, довголіття і щиро дякую за ту Перемогу, яку ви та ваші фронтові друзі здобули для нас. Сьогодні ми маємо приємну нагоду вручити вам повідомлення на отримання довгоочікуваного житла», – цитує Олександра Попова прес-служба КМДА.

Крім того, голова КМДА зазначив, що для підтримки та вшанування ветеранів війни міська влада запланувала провести чимало заходів. Так, окрім офіційних урочистостей та святкових програм, столична адміністрація передбачила фінансову допомогу цим категоріям киян та організувала придбання путівок на оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей війни.

«Ми виділили понад 13 мільйонів гривень на виплату матеріальної допомоги нашим ветеранам та на придбання для них путівок. До Дня Перемоги майже 105 тисяч ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань отримають кошти за рахунок міського бюджету у розмірі від 100 до 1500 гривень кожному, та майже 800 осіб покращать своє здоров’я у санаторно-курортних закладах», – підкреслив Олександр Попов.

Також голова Київської міської державної адміністрації відвідав ветеранів війни, які знаходяться на лікуванні у міському клінічному шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни вручив їм подарунки від столичної влади.

Вітаючи ветеранів зі святом, яке наближається, Олександр Попов наголосив, що місто робить багато для того, аби сьогоднішній день для кожного з них був кращим. Так, за рахунок міського бюджету було придбано стоматологічне обладнання для закладу, персональні радіонавушники, посуд тощо. Крім того, вирішено питання безкоштовного слухового протезування ветеранів Великої Вітчизняної війни.