Тимошенко: активісти "Батьківщини" підуть по квартирах

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що активісти її політичної сили розпочали "поквартирний обхід" з метою об’єднання людей і країни для боротьби із владою

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала на зустрічі з працівниками Тростянецького машинобудівного заводу, що на Сумщині.

"Я приїхала, щоб розпочати об’єднавчий процес в країні, почати піднімати людей на справжню боротьбу, яка вже буде незворотною, яка надасть відчуття, що ми пройшли складний етап становлення держави", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, члени партії "Батьківщина" розпочали "поквартирний обхід, щоб об`єднувати людей і дати команду про той час, коли треба буде спільно діяти".

"Цей день ми обов`язково оголосимо, і кожен буде його знати. Ми будемо діяти як спільна команда. Всі ми повинні включатися в роботу, щоб країна була такою, якою ми можемо її побудувати, а не такою, якою хоче її бачити кланова олігархія", - наголосила вона.

Лідер партії "Батьківщина" зазначила, що люди, спілкуючись з нею, говорять про неприродній шлях розвитку держави. "Я чую постійно тезу про те, що країна рухається не в тому напрямку, в якому хотіли би бачити люди. Про це кажуть і підприємці, і аграрії, і пенсіонери, і студенти. Вони не хочуть і не можуть терпіти далі знущання влади. Це означає, що сьогодні вже є воля до перемоги", - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.