Янукович обіцяє «гідну відсіч усім, хто прагне погрітися у кривавому багатті»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що держава дасть гідну відсіч усім, хто вноситиме розбрат в українське суспільство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на столичному Майдані Незалежності на урочистостях з нагоди 66-ї річниці Перемоги.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що його глибоко обурюють спроби політичних спекуляцій навколо трагічних подій XX сторіччя. «Заради дешевої популярності деякі діячі знову намагаються розколоти українців. Переконаний, усім вистачить мудрості і терпимості. Ми засвоїли страшні уроки нашої історії і цієї війни зокрема. Ми пам’ятаємо, що розмови про ієрархію націй, вищість одних народів над іншими - це перший крок на шляху розбрату, ворожнечі і найстрашніше – пролиття людської крові», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він заявив, що держава дасть гідну відсіч усім, хто прагне «погрітися у кривавому багатті».

Глава держави запевнив, що Україна продовжуватиме курс на розвиток громадянського суспільства, поглиблення міжнаціонального порозуміння і міжкультурного діалогу всередині країни, курс на забезпечення добросусідських відносин і взаємовигідного партнерства у зовнішній політиці.

«Це наш спільний обов’язок перед батьками-героями. Перемога наших батьків надихає нас на працю заради майбутнього», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що потрібно створити таку країну, якою б пишались і нинішнє, і майбутні покоління.